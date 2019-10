Vorst : Ein Denkmal für den Heiligen Martin

Vorst Ministerin Ina Scharrenbach überreichte den Förderbescheid: Das Martinskomitee Vorst kann jetzt ein Martinsdenkmal errichten.

Im Juni gab es die Information, dass der Zuschuss bewilligt worden sei, nun ist er da. „Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als das Martinskomitee mich seinerzeit angesprochen hat. Es ist spannend, die historische Geschichte modern umzusetzen“, sagt Udo Kneer. Für den 51-Jährigen Betonbaumeister aus Vorst, der seit sieben Jahren künstlerisch aktiv ist und schon etliche Ausstellungen bestückt hat, ist es das erste Denkmal, das er erschafft. In einem Maßstab von 1:10 hat Kneer bereits ein Modell aus Holz entworfen. Bei seinem Kunstwerk handelt es sich um sechs Wandscheiben aus Beton, die in Gänze eine Fläche von sechs Metern Länge und eine Höhe von zwei Metern einnehmen. Sie werden, in einem durchgehenden Fundament verankert, symmetrisch versetzt angeordnet. Entsprechend des eingenommenen Standorts ergibt sich für den Betrachter eine geschlossen oder eine geöffnete Ansicht. In den Beton der einzelnen Wandscheiben lässt Kneer Grafiken mit den typischen Martins-Symbolen ein. In diese Aussparungen wird wiederrum verschiedenfarbiges Dallglas eingesetzt. Das Glas verfügt über eine enorme Leuchtkraft und wird bei Lichteinfall die Grafiken ausdrucksstark erscheinen lassen. Installiert wird das Kunstwerk in dem großen Pflanzgefäß am Eingang der Kuhstraße vor dem ehemaligen Pfarrhaus.