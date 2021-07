Expansion nach Dülken : Vorster Fleischer übernimmt Dülkener Betrieb

Vorst/Dülken Markus Helbig hat seinen Betrieb vergrößert. Der Vorster Fleischermeister und Fleischsommelier hat die Metzgerei Brües in Viersen-Dülken übernommen. Dort wird auch produziert.

In Vorst ist die Landfleischerei Helbig seit 1956 zu Hause, aber das Schlachten und Wursten hat in dieser Familie eine noch viel längere Tradition. In der mittlerweile achten Generation führt Fleischermeister Markus Helbig die Familientradition fort. Nun ist Helbig einen weiteren Schritt gegangen. Der Fleischermeister und Fleischsommelier hat die Metzgerei Brües in Viersen-Dülken übernommen.

Markus Helbig ist es wichtig zu bewahren. Die Bestseller von Brües hat er in sein Sortiment aufgenommen und produziert sie nach den Original-Rezepturen in Vorst weiter. Für die Vorster Kunden heißt das, dass sie ab sofort zum bekannten Helbig-Sortiment die Grillspezialitäten von Brües sowie Spezialitäten wie unter anderem die Rauchpeitschen und die Dölker Jonges erhalten. „Ich persönlich finde es immer sehr schade, wenn ein Kollege seinen Betrieb aufgibt und mit ihm seine Rezepturen in Vergessenheit geraten, weil es keinen Nachfolger gibt“, sagt Helbig. Er könnte sich eine Datenbank vorstellen, in die die Rezepturen eingestellt und gegen einen bestimmten Obolus von anderen Fleischerin abgerufen werden können. Auf diesem Weg erhalte man Kulturgut, so der Fleischermeister und Fleischsommelier.