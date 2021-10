Marienheim in St. Tönis : Die Suppenküche ist wieder geöffnet

Marienheim in St. Tönis

St. Tönis Jeden zweiten Mittwoch kommt eine andere Suppe auf den Tisch. Das Angebot ist kostenfrei. Seit sieben Jahren gibt es die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Cornelius im Marienheim an der Rue de Sees.

Die Suppenküche im Marienheim hat nach eineinhalbjähriger Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Zur Feier des Tages gab es Erbsensuppe und Schwarzwälder Kirschtorte. Etwa 30 Gäste fanden sich zur Wiedereröffnung ein. Küchenchef Johannes Thelen rechnet damit, dass es in den nächsten Wochen wieder bis zu 60 Besucher und Besucherinnen werden.

Seit sieben Jahren gibt es die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Cornelius im Marienheim an der Rue de Sees. Maria Leyendeckers, damals Leiterin des Familienzentrums Marienheim, hatte die Idee, alle zwei Wochen ein kostenloses Mittagessen für alle, die daran Interesse haben, anzubieten. „Uns war es wichtig, Menschen, die sonst vielleicht allein essen, hier in einer geselligen Runde zusammenzubringen“, sagt Johannes Thelen, der von Anfang an dabei ist.