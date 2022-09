Eiserne Hochzeit in St. Tönis : Maria und Hans Meier schauen nach vorne

Eiserne Hochzeit in St. Tönis

St. Tönis Auch im hohen Alter ist das Jubelpaar noch aktiv und optimistisch. Auf einer Veranstaltung der Kolpingsfamilie lernten sich die beiden vor 72 Jahren kennen.

Maria und Hans Meier feierten jetzt ihre Eiserne Hochzeit. Kennengelernt hatte sich das Paar auf einer Karnevalsveranstaltung der Kolpingsfamilie vor 72 Jahren. Hans Meier ist 90 Jahre alt, seine Frau, eine geborene Repges, ist 92. Das Paar lebt noch in seinem Haus an der Roßstraße. Überschattet wurde die Feier durch den Tod des ältesten Sohnes: Er verstarb nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren exakt am 65. Hochzeitstag seiner Eltern.