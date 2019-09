Margret Klein : 30 Jahre den Ehrenämtern verschrieben

St. Tönis Gut 30 Jahre lang hat Margret Klein Menschen aus dem St. Töniser Krankenhaus und dem Altenheim zur Krankenhausmesse begleitet. Jetzt scheidet die 84-Jährige aus, und die Gruppe sucht Nachwuchs.

Margret Klein macht nicht viel Aufhebens um ihre Person. Dabei hat die 84-Jährige einiges vorzuweisen, worauf sie stolz sein kann. „Wohl so an die 30 Jahre lang“, so genau weiß es die Seniorin gar nicht, hat sie jeden Freitagnachmittag Menschen aus dem St. Töniser Krankenhaus und dem benachbarten Seniorenheim, die den Weg aus eigener Kraft nicht mehr schafften, zur Messe in die Krankenhauskapelle begleitet. Auch bei den Rollstuhlschiebern, die jeden Donnerstag gehbehinderte Senioren durch St. Tönis fahren, ist Margret Klein mehr als 30 Jahre lang aktiv gewesen.