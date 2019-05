Runder Geburtstag : Margarete Stief wird heute 90 Jahre alt

Vorst Das Tanzen hat Margarete Stief beweglich gehalten. Immer noch kann die alte Dame problemlos ihr Bein gestreckt in die Luft heben. Und das ist beachtlich, denn die Vorsterin wird heute 90 Jahre alt.

Vor sieben Jahren aber hatte die Vorsterin einen Schlaganfall, seitdem fällt ihr das Sprechen schwer. Ihre Zeit in der Bütt war damit vorbei. Aber die Gesellschaft von anderen Menschen sucht Margarete Stief immer noch gerne. Und wer ein bisschen Geduld mitbringt, kann sich sehr gut mit der 90-Jährigen unterhalten, die ansonsten nämlich körperlich und geistig noch topfit ist. Oft geht sie zu Fuß zum Seniorentreff „Alte Post“ und nutzt die vielen Angebote der städtischen Einrichtung. Dort will die Seniorin auch ihren Geburtstag im Altencafé nachfeiern. Aufgewachsen ist Margarete Stief mit einem älteren Bruder an der Kuhstraße in Vorst. Nach dem Krieg hat sie in der Vorster Krautfabrik gearbeitet. Anfang der 60er Jahre hat sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern ein paar Jahre lang in Duisburg gelebt, später ging die Familie wieder zurück nach Vorst. Während der Sohn mittlerweile weiter weg wohnt, lebt die Tochter der Jubilarin in direkter Nachbarschaft. Zur Familie gehören außerdem noch drei Enkelkinder.