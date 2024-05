Gründer aus Tönisvorst Mit der VR-Kamera auf Weltreise

Vor einiger Zeit lernten sich Babsi und Marc Zimmermann über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen kennen. Der gleiche Nachname ist dabei reiner Zufall. Nun aber arbeiten sie an einem gemeinsamen Projekt. In etwa sechs Monaten wollen die beiden Gründer aus dem Kreis Viersen mit ihrer Geschäftsidee an den Start gehen. „Unser Ziel ist es, die Schönheit der Natur in eine Virtual-Reality-Brille zu übertragen“, erklärt die Schwalmtalerin Babsi Zimmermann. Konkret möchten die beiden Niederrheiner Naturszenen aus der ganzen Welt durch die Brille, die plastisches Sehen ermöglicht, erlebbar machen. Durch den 3-D-Effekt der Brille haben die Betrachter das Gefühl, selbst vor Ort zu sein. Das Geschäftsmodell der beiden Gründer sieht vor, die Brille mitsamt einem knapp 4-stündigen Grundstock an Filmaufnahmen in einem Abomodell zu vermieten.