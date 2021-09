Flucht in Tönisvorst : Mann scheitert bei Spielhallenraub

Flucht in Tönisvorst

Tönisvorst Laut Polizeiangaben zog der Unbekannte in der Spielhalle in St. Tönis eine Spielzeugwaffe und forderte Bargeld. Er musste jedoch ohne Beute fliehen.

Ein Mann hat am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr versucht, eine Spielhalle an der Vorster Straße in St. Tönis zu überfallen. Laut Polizeiangaben musste er jedoch flüchten, ohne Beute gemacht zu haben.