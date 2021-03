Vorfall in Tönisvorst : Mann entblößt sich vor Gassigängerin

St. Tönis Die Polizei sucht einen Mann, der eine Frau in St. Tönis sexuell belästigt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich die Frau am Samstag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund auf einem Spaziergang auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Biwak in St. Tönis.

