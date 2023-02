Vorfall in Vorst Mann wirft Warnbaken um und provoziert Autofahrer

Vorst · Ein zunächst unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Vorst Warnbaken umgeworfen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

06.02.2023, 17:26 Uhr

Die Polizei fahndete erfolgreich nach dem Mann (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Warnbaken befanden sich auf einer Baustelle auf der St. Töniser Straße. Ein Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie er die Baken umwarf, und alarmierte daraufhin die Polizei. Autofahrende mussten aufgrund des Vorfalls abbremsen, berichtet die Polizei weiter. Zudem zeigte der Täter offenbar anderen Verkehrsteilnehmenden den Mittelfinger. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter ausfindig machen und identifizieren: Es handelte sich um einen 34-jährigen Tönisvorster. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Viersen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen: „Falls Sie den Vorfall beobachtet haben, oder selbst geschädigt sind, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0.“

(msc)