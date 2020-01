Bürgerbusverein Tönisvorst : Manfred Hoffmann ist Zweiter Vorsitzender

Tönisvorst Mehr als 40 Fahrerinnen und Fahrer haben im vorigen Jahr 18.003 Gäste im Bürgerbus befördert, dabei 54.793 Kilometer zurückgelegt und 3048 ehrenamtliche Fahrstunden geleistet. Mit diesen beeindruckenden Zahlen begann Horst Dicken, Vorsitzender des Vereins Bürgerbus Tönisvorst, seinen Bericht bei der Jahreshauptversammlung.

Aber auch an die Jubiläumsfeier im September – der Verein ist 20 Jahre alt geworden –, an den Besuch des Düsseldorfer Landtags, die Teilnahme an Stadtfesten und die Unterstützung beim Apfelblütenlauf in Vorst erinnerte der Vorsitzende. Außerdem konnte Dicken den Mitgliedern mitteilen, dass sieben neue Fahrerinnen und Fahrer gewonnen werden konnten.