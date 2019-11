Mandolinenorchester St. Tönis : Musikalische Reise durch Europa

St. Tönis Das Programm seines Herbstkonzerts hat das Mandolinenorchester St. Tönis der Grenzenlosigkeit von Musik gewidmet.

„Musik ist die Sprache, die alle verstehen“ und „Europa – Musik ist grenzenlos“: Diese beiden Mottos standen über dem Herbstkonzert des Mandolinenorchesters St. Tönis 1920 in der evangelischen Christuskirche in St. Tönis. In Zeiten, wo manches Land der Europäischen Union den Rücken kehren will, bot das Programm des St. Töniser Mandolinenorchesters unter der musikalischen Leitung von Andrea Jentges einen wichtigen Blick auf die uralte musikalische Verbundenheit der europäischen Länder.