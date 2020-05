Maibaum in Vorst : Ein Zeichen der Normalität in unnormalen Zeiten

Ein Zeichen der Normalität in unnormalen Zeiten

Maibaum in Vorst

Seit Samstagvormittag steht in Vorst der Maibaum. Foto: Stephanie Wickerath

Vorst Was wäre der Heimatverein, wenn die Mitglieder plötzlich aufhören würden, Traditionen zu pflegen? Für den Vorstand des Vorster Heimatvereins kommt das jedenfalls nicht infrage – auch nicht in Corona-Zeiten.

„Seit 25 Jahren wird der Maibaum mit den Schildern der Vereine auf dem Markt aufgestellt“, erklärt Heinz-Josef Köhler, während über ihm bunten Bänder des Kranzes flattern, der die Spitze des Maibaums ziert. Mithilfe des Dachdeckermeisters Klaus von Geffen, der seinen Kranwagen mitgebracht hatte, und unter Beobachtung des kommunalen Ordnungsdienstes hatten sich ein paar Tatkräftige am frühen Morgen auf dem Markt getroffen, um in aller Stille den Maibaum aufzustellen. „Das soll ein kleines Zeichen der Normalität in unnormalen Zeiten sein“, sagt Heinrich Stieger vom Vorstand. Gewöhnlich wird der Maibaum während des Schützenfestes gesetzt. Paraden ziehen vorbei, Musik wird gespielt, viele Schaulustige finden sich ein. „Das holen wir im September nach, wenn der Baum wieder abgebaut wird“, sagt Heinz-Josef Köhler. Foto: Stephanie Wickerath