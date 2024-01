Karneval in Tönisvorst Für Prinzessin Magdalena I. ging ein Traum in Erfüllung

Wenn Tönisvorsts Prinzessin Magdalena I. gefragt wird, wie die närrische Session angelaufen ist, dann braucht sie gar keine Antwort zu geben: Ein Blick in die strahlenden Augen der 68-Jährigen sagt alles. Für die Krefelderin, die, wie sie betont, nur 100 Meter hinter der Stadtgrenze zu St. Tönis wohnt, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „Es ist gigantisch. Allein die Proklamation war so emotional bewegend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Mein Herz ist mir dort aufgegangen“, schwärmt die Prinzessin, die Mitglied im Tönisvorster Karnevalskomitee ist.