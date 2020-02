Musette-Walzer : Die „Grande Dame“ des Akkordeons

St. Tönis Lydie Auvray brachte mit ihrem Knopfakkordeon französischen Charme nach St. Tönis. Ihr Spiel strahlte Lebensfreude aus.

In diese muntere Stimmung versetzte Lydie Auvray, die aus Frankreich stammende „Grande Dame“ des Akkordeons, ihr Publikum bei ihrem Auftritt in St. Tönis. „Musetteries“ nannte sie ihr Programm. Damit, erläuterte sie ihren rund 180 gut gelaunten Zuhörern, wollte sie zum Ausdruck bringen, dass es ihr nicht um Musette pur, nicht um einen schulmäßig korrekten Vortrag der französischen Form des Walzers ging.

Karriere Inzwischen hat sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum hinter sich und zahlreiche CDs veröffentlicht. Die neueste heißt „Mon Voyage“ (Meine Reise). Gemeint ist ihre Reise durch die Welt der Musik. Viele musikalische Anregungen hat sie wie Reise-Souvenirs in ihren Liedern aufbewahrt – vor allem in ihren neuen Kompositionen.

Deshalb begann sie in der evangelischen Kirche auch erst einmal mit einen argentinischen Tango. Aber schon da wurde dem Besucher klar: Was immer Lydie Auvray im Laufe des Abends spielte, was immer an anderen Elementen hinzugefügt wurde – es kreiste alles um die Valse Musette. Ob südamerikanische oder jazzige Rhythmen ins Spiel kamen, ob sie ihre Lieder über heitere oder melancholische Themen sang: Musette schimmerte immer wieder durch. Und natürlich wurden traditionelle Musette-Weisen nicht auf den Index gesetzt. So war ein abwechslungsreicher Abend garantiert, der allen Beteiligten offensichtlich viel Freude machte.