Vorstand des Stadtverbandes gewählt : Louy bleibt Chef der CDU in Tönisvorst

Tönisvorst Dirk Louy bleibt weiterhin an der Spitze der CDU Tönisvorst. Mit über 90 Prozent wurde er bei der Mitgliederversammlung zum ersten Vorsitzenden des Stadtverbandes gewählt. Die MIT stellte einen Initiativantrag.

Der CDU-Kreisvorsitzende Marcus Optendrenk lobte die Arbeit des kleinsten Stadtverbandes im Kreis Viersen. Dass die CDU in der Apfelstadt äußert aktiv ist, bestätigte auch die Landtagsabgeordnete Britta Oellers. Sie erinnerte an ihren Einsatz für Tönisvorst, wozu unter anderem die Umsetzung des St.-Martin-Denkmals gehörte, bei dem Landesmittel zum Einsatz kamen.

Kritik Die MIT sieht das Projekt Campus Tönisvorst mit einer geplanten Investitionssumme von 140 Millionen Euro als nicht ausgereift und mit hohen Risiken verbunden an. Der Haushalt der Stadt weise bereits heute ein Liquiditätsdefizit in zweistelliger Millionenhöhe auf. Auch ohne das Projekt werde sich das Defizit laut Haushaltsplan in den nächsten fünf Jahren verfünffachen.

Die Erstellung des Leitbildes, die Teilnahme am Apfelblütenlauf und am Weihnachtsmarkt, Firmenbesuche und Diskussionsrunden mit Bürgern, Glühwein trinken und Weckmännchen essen beim lebendigen Adventskalender – die Tönisvorster CDU war aktiv. Eine Herausforderung stellte der Lockdown dar. „Wir wurden quasi zur Digitalisierung gezwungen. Aber wir alle meisterten es. Die Zoom-Konferenzen liefen – und ich denke, es wird auch in Zukunft eine Mischform von realen Treffen und Zoom-Treffen geben“, sagte der Vorsitzende. In den vergangenen drei Jahren entstand unter anderem das Positionspapier zum Klima- und Artenschutz, aus dem bereits die Aktion „Blühendes Tönisvorst“ hervorgegangen ist. Das im Stadtrat beschlossene Radwegekonzept hingegen wartet noch auf seine Umsetzung.