Preisgeld der Sendung „LOL“ für Tönisvorster Hilfswerk Engelke und Pastewka erspielen 50.000 Euro für Action Medeor

Die inzwischen 20-jährige Freundschaft des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor mit der Schauspielerin Anke Engelke hat sich wieder ausgezahlt: Die Action-Medeor-Botschafterin Anke Engelke hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Bastian Pastewka alles gegeben und das Weihnachtsspecial der Sendung „Last One Laughing“ (LOL) im Streaming-Dienst Amazon Prime Video gewonnen. „Mit den 50.000 Euro Preisgeld unterstützen die beiden unsere wichtigen Projekte für die Gesundheit von Menschen in Not. Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung unserer Arbeit!“, freuen sich die Verantwortlichen von Action Medeor.