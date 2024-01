Rückblick auf 2023 Löschzug Vorst rückte 99 Mal aus

Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz zur Unterstützung der Kräfte in Kempen bei einem Großbrand Ende August. Dort waren die Kräfte, gemeinsam mit vielen weiteren aus dem Kreis Viersen, nach einer Explosion in einem Chemie-Unternehmen über viele Stunden im Einsatz. Um die hohe Anzahl an Einsätzen abarbeiten zu können, bildeten sich die Wehrleute im vergangenen Jahr nicht nur am Ort regelmäßig an den insgesamt 27 Dienstabenden fort: Es wurden auch 31 Lehrgangsplätze belegt, die auf Stadt- und Kreisebene sowie am Institut der Feuerwehr in Münster stattfanden.