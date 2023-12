Löschzug St. Tönis Landwirte setzen ein Zeichen der Hoffnung

„Ein Funken Hoffnung“ lautete das Motto der inzwischen vierten Lichterfahrt durch St. Tönis und Vorst, an der am Sonntag Landwirte mit ihren liebevoll und leuchtend geschmückten Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen teilnahmen. Zuvor gab es an der Feuerwache an der Mühlenstraße Glühwein, Apfelpunsch und Feuerzangenbowle zum Aufwärmen. Foto: Kurt Lübke