Lesung in St. Tönis Erich Kästner auf der Spur

Die Journalistin, Autorin und Performance-Künstlerin Anke Ricklefs spürt am Donnerstag, 12. September, 19.30 Uhr, in einer Lesung im Rathaus an der Hochstraße dem Wirken von Erich Kästner nach. Dabei geht es um Fragen wie: Was hat ihn angetrieben, geprägt und bewegt? Was war der Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor für ein Mensch?