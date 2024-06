Lesetipp von Carmen Alonso Eine muntere Schauspieltruppe und ein wenig Seelenleid

Die exzentrische Theatertruppe reist in der Folge erwartungsvoll nach Edinburgh und erlebt staunend die Atmosphäre auf der berühmten Royal Mile mit all ihrem Chaos, den unzähligen Artisten, den Straßenmusikern und Theaterdarbietungen. Eigentlich ist es eine faszinierende Erfahrung, aber Elsa macht eine unliebsame Entdeckung: In dem Vertragsentwurf der Londoner Gesellschaft ist ihr eigener Name nicht aufgeführt, sie wird offenbar nicht mehr benötigt. Tief enttäuscht sucht sie per Google nach „dünn besiedelten Gebieten in Schottland“ und macht sich schließlich heimlich auf den Weg…