Lesetipp aus Tönisvorst Eine besondere Vater-Tochter-Beziehung

Herr Kiyak kam in den 60er-Jahren als kurdischer Gastarbeiter nach Deutschland, schuftete in einem Lackierwerk und dachte bei Rentenantritt, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an! Er verbringt – nach der Scheidung von seiner Frau – seinen Lebensabend in der Türkei mit einer neuen Liebsten, besucht einmal im Jahr seine Tochter in Berlin. Und auch wenn er in den Augen seiner Tochter nach einem langen Arbeitsleben ausgepumpt wirkt, ist es doch ein Schock, als er wegen einer vermeintlichen Lungenentzündung ins Krankenhaus kommt und dort Lungenkrebs diagnostiziert wird. Die Überlebenschancen werden von verschiedenen Ärzten unterschiedlich eingeordnet. Der Befund stürzt nicht nur den Vater, sondern auch die Tochter, Schriftstellerin und erfolgreiche Kolumnistin für verschiedene überregionale Zeitungen, in eine tiefe Krise. Ihr Vater könnte sterben, aber das will sie nicht akzeptieren. Sie macht die Krankheit ihres Vaters zu ihrer eigenen: „Ich bin co-krank mit Co-Krebs.“