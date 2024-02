Lesetipp aus Tönisvorst Fünf Geschichten, fünf Schicksale – über die Kraft von Literatur

Dieses Buch, welches in Japan ein Besteller war und in über 20 Ländern erschienen ist, wird in wunderbaren Bildern und Episoden lebendig erzählt und bietet Einblicke in eine moderne Gesellschaft, den Ansichten zu Familie und Beruf und in das allgemeine Beziehungsgeflecht zwischen Menschen. Gut gefallen hat mir natürlich auch die Darstellung der Atmosphäre in der Bibliothek, deren Hauptanliegen darin besteht, einen Ort zu schaffen, an dem die Bewohner des Viertels geschätzt werden, wo man sie willkommen heißt und zum Lernen anregt oder einfach um Spaß zu haben und sich zu entspannen.