Lesetipp aus Tönisvorst Die Geheimnisse eines Meisterspions

Als ein neuer Kunde den Repair Club besucht, signalisiert Johns Unterbewusstsein sofort Gefahr: Der Mann stellt eine defekte Schreibmaschine der DDR-Marke Robotron vor ihn und spricht John mit einem Namen an, den er als Spion in der DDR benutzt hat: Max Danzler. Als der neue Kunde auf ein Treffen drängt, ist John alarmiert. Sein Repair Club wird aktiv. Und John taucht ein in seine Vergangenheit, in die 80er-Jahre in Dresden, als er für die Niederlande lukrative Geschäftsbeziehungen mit hohen Beamten der DDR und der UDSSR eingefädelt hat. Er schaffte für sie Geld in die Schweiz, sie gaben im Gegenzug ein paar geheime Aktionen preis. Sein Gegenüber auf der Gegenseite war ein gewisser Vladimir Putin, der in Dresden für den Geheimdienst der UDSSR aktiv war.