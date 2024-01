Lesetipp aus Tönisvorst Ein Stück fruchtige Apfel-Tarte und ein Gläschen Pinot Gris

Oscar zieht enttäuscht Richtung Paris, wo er bescheiden als Bademeister ein neues Leben beginnen möchte, endlich in Anonymität aber auch mit Schlaflosigkeit, Antidepressiva und Alkohol. Sohn Anthony kommt in ein Internat, jedoch ist der Junge dort so einsam und dem Vater innerlich so fern, dass er schließlich zurück zur Oma ins Elsass zieht. Für Oscar bleibt nur die Erinnerung an glorreiche Tage und ein eintöniger Alltag am Beckenrand, fade wie ein endlos gekauter Kaugummi.