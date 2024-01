Lesetipp aus Tönisvorst Ein Krimi, spannend bis zur letzten Seite

McGrady gerät in japanische Gefangenschaft. Er bereitet sich auf das Schlimmste vor, aber diesmal hat er Glück: Ein japanischer Diplomat, Onkel der ermordeten Japanerin, holt ihn aus dem Gefangenenlager und versteckt ihn in seinem Haus, in dem er mit seiner erwachsenen Tochter Sachi wohnt. Er möchte, dass der amerikanische Polizist den Krieg überlebt und danach weiter nach dem Mörder seiner Nichte sucht! Über vier Jahre bleibt Joe McGrady versteckt im Haus des Diplomaten, in dieser Zeit bringt Sachi ihm die japanische Sprache, die Kultur und die Sitten des Landes bei. Als der Krieg im Sommer 1945 mit der Kapitulation Japans endet, verlässt er sein Versteck und kehrt nach Honolulu zurück, nicht ohne seinem Retter und Sachi zu versprechen, den Täter zu finden und zu bestrafen.