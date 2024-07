Lesetipp aus Tönisvorst Ein bissiges Roman-Debüt über die moderne Arbeitswelt

Die junge Frau arbeitet bei einem Startup-Unternehmen und ist zuständig für Kopierarbeiten, den Postverkehr und springt ein als Vertretung für den Kundendienst. Sie hat den schlechtbezahltesten Job dort und pflegt kaum Kontakt zu den anderen, hippen Kollegen, nennt diese auch nur nach deren Abteilung: Marketing zum Beispiel hat immer schicke neue Schuhe und trägt Bart, wie alle Männer seines Alters in dieser Welt. Wenn jemand hier einen Anzug trägt, ist das ironisch gemeint. Die Hauptprotagonistin, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt, leidet unter fehlendem Selbstvertrauen. Was, wenn sie an einem anderen Ort aufgewachsen wäre, wenn sie reich genug wäre? Reiche Menschen nämlich hätten keine Selbstzweifel, stellen sich nie die Frage: „Habe ich das alles verdient – Stipendium, Führerschein mit 18, Klavierunterricht, Winterurlaube?“ Sie kennen es von klein auf nicht anders, sind schon mit Gewinnermentalität gestartet. Die Ich-Erzählerin aber schämt sich ihrer Familie, für den Akzent, den sie früher hatte.