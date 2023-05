Lese-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Autor Tony Hillermann neu entdeckt

So entdeckte ich vor Kurzem zu meiner großen Freude die Romane des amerikanischen Autors Tony Hillerman wieder (1925–2008), die zwar bereits in den 1970er/80er-Jahren erschienen, die aber einfach zeitlos gut sind. Schauplatz ist die Navajo Nation Reservation, gelegen in der Sandsteinwüste im Grenzgebiet der US-Bundesstaaten Utah, Arizona und New Mexico. Hauptfigur Lieutenant Joe Leaphorn von der Navajo Tribal Police ermittelt dort im zerklüfteten Canyon Country; er ist ein ernsthafter Typ und versteht sich ausgezeichnet darauf, einfach nur geduldig zuzuhören und jeden neu gewonnenen Informations-Schnipsel, jede Beobachtung einzuordnen.