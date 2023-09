Buch-Tipp der Stadtbibliothek Tönisvorst Wie ein Hipster das Dorf aufmischt

Die Geschichte um diesen idealistischen „Hipster von der traurigen Gestalt“ wird in unterschiedlichen Stilformen erzählt: Tagebucheinträgen, Interviews oder Drehbuch-Szenen. Sie beschreibt diverse Alltags-Episoden, eine grotesker als die andere: Beispielsweise nutzt ein weiblicher Popstar als Bühnenkostüm in einem Musik-Video ungefragt die ortstypische Frauentracht, die nur an Festtagen angelegt wird – Frechheit pur und kulturelle Aneignung! Oder der Tag, als eine Amazon-Drohne Enriques extravagante Kaffee-Bestellung bringt, aufgebrachte Dörfler das unbekannte Flugobjekt abschießen und sich eine Scheune entzündet.