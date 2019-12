St. Tönis : Der Adventskalender lebt

Familie Daniels an der Gerhard-Hauptmann-Straße war in diesem Jahr bei der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ als Erstes an der Reihe. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Das erste Fenster des „Lebendigen Adventskalenders“ in St. Tönis wurde geöffnet. Initiiert hat die Aktion der katholische Pfarreirat, mit Leben gefüllt wird die Idee von den Menschen der Stadt.

Große Kerzen und eine Feuerschale beleuchten die Einfahrt der Familie Daniels an der Gerhard-Hauptmann-Straße in St. Tönis. Auf Stehtischen finden sich Schalen mit Spekulatius, Nüssen und Mandarinen. Etwa 30 Jugendliche und Erwachsene und gut 15 Kinder haben sich bereits versammelt. Sie alle warten gespannt darauf, dass die Rollläden hochgezogen werden und das erste Fenster des „lebendigen Adventskalenders“ sich öffnet.

Noch bis zum 23. Dezember öffnet sich fast jeden Abend um 18 Uhr (außer am 8. Dezember, da wird das Fenster um 17 Uhr geöffnet) an anderer Stelle ein Fenster des lebendigen Adventskalenders. Eine Übersicht gibt es im Pfarrheft „St. Cornelius aktuell“, das in der Kirche, den Rathäusern und Banken ausliegt, und auf der Homepage unter www.cornelius-tv.de.

Am Heiligen Abend aber sitzt er mit Freunden zusammen am festlich geschmückten Tannenbaum. Alle bekommen selbstgebastelte Geschenke, die nicht viel Geld gekostet haben, aber von Herzen kommen. Und so findet Ralf Rudolf es doch noch, das Weihnachtsfest. Unterbrochen wird die Geschichte von weihnachtlichen Liedern, die vom Band kommen und von den Besuchern spontan mitgesungen werden, was der Lesung einen festlichen Rahmen gibt.