Lea I. von Tönisvorst Pinzessin mit einem Jahr Anlauf

Das Warten hat endlich ein Ende. Die Zeit, auf die sich Lea Steffen schon seit über einem Jahr freut, ist da. Am Samstagabend, 11.11., wird sie offiziell proklamiert und damit Jugendprinzessin Lea I. Eigentlich wäre sie schon in der vorausgegangenen Session in Amt und Würden gewesen, aber da regierte noch Vivian I., der die Coronazeit ansonsten einen Strich durch die Rechnung gemacht und ihr eine Amtszeit mit lediglich einem Aufzug gegeben hätte.