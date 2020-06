Lasse Funkel aus St. Tönis : Stipendiat aus Tönisvorst will in die USA

Stipendiat aus Tönisvorst will in die USA

Tönisvorst Lasse Funkel (15) aus St. Tönis sollte im Herbst für ein Austauschjahr nach Amerika fliegen. Wegen der Corona-Krise muss der Gymnasiast warten. Ausgewählt hat ihn der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner.

Lasse Funkel wartet auf einen Anruf, der eigentlich längst hätte kommen sollen. Wie so vielen anderen hat die Corona-Pandemie aber auch dem 15-Jährigen aus Tönisvorst die Pläne für dieses Jahr durcheinander gewirbelt. Eigentlich hätte er im Herbst ein Austauschjahr in den USA beginnen sollen, der Termin wird krisenbedingt aber wohl nicht mehr klappen. Noch muss sich Lasse Funkel also gedulden, bis eine Gastfamilie anruft und ihm sagt, an welchem Ort in den USA er untergebracht sein wird. „Das erfahre ich erst, wenn sich meine Gasteltern bei mir melden“, sagt der Schüler.

Lasse Funkel wohnt in St. Tönis und besucht die neunte Klasse des Michael-Ende-Gymnasiums. Auf den Austausch fühlt er sich sprachlich gut vorbereitet, denn Englischunterricht hat er bereits seit der ersten Klasse. Zudem guckt er in seiner Freizeit gerne englischsprachige Serien. „Die mag ich lieber als die Synchronfassungen“, sagt der 15-Jährige. „Ich verstehe sehr viel, und das Sprechen klappt auch gut.“ Die USA als Ziel seines Austauschs haben ihn wegen ihrer Vielfältigkeit und Kultur interessiert. „Es spielt sich dort so vieles ab, und man hört so viel, da wollte ich gerne dabei sein“, sagt der Schüler. Noch schöner wäre es für ihn gewesen, wenn er schon zur Präsidentschaftswahl am 3. November in den USA hätte sein können. Aber wegen der Corona-Pandemie wird der ursprüngliche Starttermin seiner Reise verschoben. Nach derzeitigem Stand könnte es nun zwischen dem 13. und dem 15. Januar 2021 klappen, berichtet Lasse Funkel.