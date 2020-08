Licht-Aktion in St. Tönis : Laser als Zeichen der Hoffnung

Der Wasserturm in St. Tönis wirkte durch das Laserlicht einmal ganz anders. Foto: event2dance

St. Tönis Mancher hat am vergangenen Freitag und Samstag gerätselt, was es mit den Laserstrahlen und der farbenfrohen Beleuchtung des Wasserturms in St. Tönis auf sich hat.

Dahinter steckt die Firma „event2dance“. „In Zeiten des Lockdowns ist die Idee entstanden, für die Mitbürger Abwechslung zu schaffen, ohne dass es zu Menschenansammlungen kommt. Somit haben unserer langjähriger Freund und Partner „BB eventure“ und wir diese Installation ins Leben gerufen“, sagt Simon Michalak. Normaler­weise wären die Laser jetzt auf Festivals im Einsatz, doch da diese wegen Corona nicht stattfinden, „wollen wir damit in unserer Heimat ein Zeichen setzen.“ „Vielen Unternehmen ist die Grundlage, ordentlich zu wirtschaften, komplett genommen worden. Besonders die Gastronomie und die Eventbranche leiden massiv unter den Corona-Einschränkungen. Mit der Aktion wollen wir in dieser schweren Zeit gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung setzen.“

(msc)