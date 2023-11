Landfrauen im Kreis Viersen Gemeinsames Singen wärmt und macht gute Laune

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Thier und Wermes werden wiederkommen auf den Hof von Rudi Platen. Die schlechte Nachricht: Das Weihnachtssingen am 21. Dezember ist ausverkauft. Regelmäßige Mitsing-Treffen finden auch im Loft an der Wiesenstraße 4 und an der „Haltestelle“ an der St. Töniser Straße 27–29 in Kempen statt. Die beiden nächsten Termine sind am 8. März und am 7. Juni.