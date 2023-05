„Schüler experimentieren“ Willicher und Tönisvorster Schüler erfolgreich

Drei Siebtklässler des Tönisvorster Michael-Ende-Gymnasiums waren zudem der Wassersäuberung in Entwicklungsländern und Krisenregionen nachgegangen, was der Jury ebenfalls einen Sonderpreis wert war. Benjamin Joos (13), Leon Kalinowski (12) und Justus Tutt (12) hatten für ihr Experiment im Fachgebiet Chemie beispielsweise das Erdbebengebiet Türkei/Syrien und bestimmte afrikanische Regionen vor Augen, in denen nicht genug sauberes Wasser vorhanden ist. „Wir haben mit Bakterien und Schadstoffen belastetes Wasser gereinigt und mit dem Elektrolysewasser Tinte entfärbt und Hefe abgetötet“, so das Team.