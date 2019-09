Thema im Tönisvorster Bau- und Verkehrsausschuss : Landesbetrieb lehnt Ampel für Süchtelner Straße ab

Vorst Die Süchtelner Straße in Vorst war erneut Thema im Tönisvorster Bau- und Verkehrsausschuss. Sowohl eine Anfrage der UWT als auch der Grünen zielt auf das Halteverbot ab, dass die Stadt auf Beschluss der Politiker vor einigen Monaten vor dem Imbiss an der Einmündung Oedter Straße eingeführt hat.

Für die Politiker ist das ein Ärgernis, weil die parkenden Autos die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer an der ohnehin schon unübersichtlichen Kreuzung gefährden. Die UWT schlägt vor, eine Fußgängerbedarfsampel an der Kreuzung zu errichten, um den Fußgängern einen sicheren Überweg zu ermöglichen. Das lehnt der Landesbetrieb Straßen NRW, in dessen Zuständigkeit die Süchtelner Straße fällt, ab. Die Kreuzung sei stark versetzt und es fehle eine Linksabbiegespur, weshalb der Verkehr sich durch eine Ampel schnell stark zurückstauen würde, lauten die Argumente. Im Internet hat eine Bürgerin dennoch eine Online-Pedition für den Bau einer Fußgängerbedarfsampel gestartet. Hintergrund ist ein Unfall im Juni, bei dem erneut ein Jugendlicher zu Schaden kam. Im Mai 2016 war eine Schülerin auf der Süchtelner Straße tödlich verunglückt. Damals wurde unter anderem eine Tempo-30-Zone eingerichtet, an die sich aber nicht viele Autofahrer halten, wie die Antwort auf die aktuelle Anfrage der Grünen zeigt: „Im August haben 71,5 Prozent der Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit übertreten“, berichtet Ralf Jeromin. Ein Autofahrer sei gar mit 99 Stundenkilometern gemessen worden. Die meisten führen zwischen 40 und 50 Kilometern in der Stunde.