Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ aus Vorst Der „Sauna-Gigolo“ erntet viele Lacher

Schwimmbad, Umkleide und Ausgang verkündet das nach links zeigende Schild an der Bühnenwand. Rechts hingegen geht es zur Sauna – und die ist gerade im Entstehen, genauer gesagt ist es die Vorster Therme. Die Saunaliegen werden aufgestellt, der Massageraum bekommt seine Ausrüstung, und an der Theke mit ihren Bambusmatten werden die Getränke aufgebaut. „Mit dem Vorhang bin ich irgendwie noch nicht zufrieden, da muss uns noch eine andere Lösung einfallen“, bemerkt Christoph Zeletzki mit Blick in die Massageecke, die mit einem Duschvorhang abgetrennt werden kann. Das ist aber erst einmal zweitrangig. Das Bühnenbild im Probenraum der Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ der Kolpingsfamilie Vorst steht, und Zeletzki, der Regie führt, läutet die alltägliche Probe am Dienstagabend ein.