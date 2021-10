Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ aus Vorst feiert 30-jähriges Bestehen : Spritzige Komödie in der Seniorenresidenz

Im Gemeinschaftsraum der Seniorenresidenz treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Foto: Lübke, Kurt (kul)

Anrath/Vorst Die Vorster Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ zeigte mit „Wir schaffen das“ einen Schwank mit schrägen Typen und viel Lokalkolorit.

Im vergangenen Jahr konnte die Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ der Kolpingsfamilie Vorst corona-bedingt nicht auftreten. In diesem Jahr feiert sie nun ihr 30-jähriges Bestehen und darf wieder auftreten. Alle Aufführungen finden in der Anrather Josefshalle statt. Am Samstag wollten sich rund 180 Besucher die Uraufführung des Schwanks „Wir schaffen das“ von Ingrid Kox nicht entgehen lassen. Es wurde viel gelacht – und zum Schluss gab es reichlich Applaus. Wer bis jetzt noch keine Eintrittskarte hat, sollte sich beeilen: Für die fünf weiteren Aufführungen an den nächsten beiden Wochenenden sind noch einige wenige Karten erhältlich.

Der erste Applaus galt dem Bühnenbild: Was wie eine gutbürgerliche Wohnstube aussieht, ist der Gemeinschaftsraum des Seniorenhauses „Kandergarten“. Das Problem: Das bei den Senioren so beliebte Haus soll verkauft oder geschlossen werden. Ingrid Kox ist nicht nur die Autorin von „Wir schaffen das“, sie hat als Schwester Helga auch eine der Hauptrollen übernommen. Beeindruckend, wie empathisch sie mit den Senioren umgeht, zumal alle Bewohner einen Tick haben – eine gute Voraussetzung für einen vergnüglichen Theaterabend. Da ist zum Beispiel Herta Wahrlich (Stefanie Floeth), eine Frau im Flower-Power-Look der späten 60er Jahre, die früher als Wahrsagerin gearbeitet hat und auch jetzt immer noch die Karten befragt. Diana Montana (Melanie Arnolds) hat in jungen Jahren einen Schönheitswettbewerb gewonnen und hält sich immer noch für die Schönste. Die frühere Kriminalassistentin Lieselotte Heimlich, verkörpert von Judith Rhein – die für diese Rolle vorgesehene Maria Jansen war krankheitsbedingt ausgefallen – kann es ebenfalls nicht lassen, so zu tun, als wäre sie noch in ihrem Job. Ludwig Ängstlich (Jörg Boymanns) hat Angst, das Heim als sein Zuhause zu verlieren. Thomas Wenders begeistert als Jürgen Redlich in der Rolle des Rechtsanwalts, der jeden noch so banalen Sachverhalt unter juristischem Aspekt beleuchtet.

Info Darsteller und Bühnenhelfer gesucht Vorfreude Für das kommende Jahr steht die Komödie „Caviar trifft Currywurst“ auf dem Spielplan. Im Stück geht es um Schein und Sein in der Edelgastronomie. Dringend gesucht Spielleiter Wolfgang Arretz, Telefon 02156 7469, sucht junge männliche Darsteller mit Spaß am Theaterspielen sowie Helfer für Auf- und Abbau sowie Beschallung und Beleuchtung.

Heinrich Ländlich (Ulrich Leusch) verkörpert einen früheren Landwirt, der immer noch sehr am anderen Geschlecht interessiert ist, und Karl Wunderlich (Heinz-Josef Köhler) begeistert das Publikum mit seinen Verwandlungskünsten – besonders viel Applaus erntet er als Mann im Bauchtanzkostüm von Diana Montana. Immer wieder kommt der Postbote (Wolfgang Mertens) und immer wieder blitzt er bei Zimmermädchen Paulina (Anne Germes) ab. Lena Dettmers spielt gekonnt die Rolle der vornehmen Ida von Werfenstein. Ingrid Kox bringt mit dieser Figur Spannung in den Schwank: Woher kommt diese abweisende Frau, was möchte sie?

Auch bringt die Autorin immer wieder Lokalkolorit in das Stück, meist in Form von Seitenhieben auf den Ortsteil St. Tönis. Ihr Schreckensszenario: „Die Bewohner landen auf der Straße oder, was noch schlimmer ist, sie landen in St. Tönis.“ Und sie mutmaßt, dass die Stadt das Altenheim wegen des Campus-Projekts und der Tiny-Häuser verkaufen muss. Szenen wie die, wo Karl Wunderlich bei den Damen eine Darmspülung vornehmen will und ihnen mit einer großen Spritze hinterherläuft, oder der gelungene Versuch von Heinrich Ländlich, der coolen Ida von Werfenstein mit Alkohol ein wenig die Zunge zu lösen, sind Momente, die die Zuschauer so schnell nicht vergessen werden. Natürlich kann an dieser Stelle nicht verraten werden, wie die Geschichte ausgeht. Aber es gibt ein Happy-end, die Senioren können in der Residenz, die sie so sehr lieben, bleiben. Möglich macht das ausgerechnet die am Anfang so unbeliebte Ida von Werfenstein.