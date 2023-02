Westring in St.Tönis Tankstellen-Pläne kommen nicht gut an

Wird St. Tönis einen Schandfleck an zentraler Stelle los? Das brachliegende Gelände einer ehemaligen Tankstelle im Einfahrtsbereich zur Innenstadt, direkt am Westring vor der alten Weberei gelegen, war jetzt Thema im Ausschuss für Stadtplanung, Regionalplanung und Infrastruktur. Im Bebauungsplan ist das Areal ausdrücklich zur Nutzung als Tankstelle ausgewiesen, damit der Besitzer es anderweitig nutzen kann, muss der Plan geändert werden. Was der Investor sich dort vorstellt, gefiel in dieser Dimension allerdings allen sechs Fraktionen nicht, weswegen die Verwaltung noch einmal mit dem Investor sprechen will, der Plan überarbeitet und eine 3-D-Animation erstellt werden soll, um eine bessere Vorstellung davon zu haben, wie sich der Neubau in die Umgebung einfügen würde. „Wir werden noch eine Runde drehen müssen“, sagte der Ausschussvorsitzende Hans Joachim Kremser (SPD).