Kreispolizei Viersen gibt Tipps „Verdächtige ansprechen kann sinnvoll sein“

Was sind das für Gestalten, die da herumlungern? Fotografiert da jemand mein Haus? Das fremde Auto ist jetzt schon dreimal vorbeigefahren. In den Sozialen Medien sind besorgte Aussagen und Fragen über verdächtige Beobachtungen im eigenen Wohngebiet keine Seltenheit. Vor wenigen Tagen erst wurde in einer Facebook-Gruppe engagiert diskutiert, weil jemand über verdächtige Personen am Hinkes Weißhof in Vorst berichtet hatte. Wir haben die Kreispolizeibehörde Viersen gefragt, was überhaupt erlaubt ist und wie man als Anwohner oder Zeuge reagieren sollte.