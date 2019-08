Vorst : Kreislaufwirtschaft als Chance für Unternehmen

Vorst Das nächste Forum Mittelstand beschäftigt sich mit neuen Geschäftsmodellen am Beispiel der Region Venlo.

(RP) Klimawandel, Abfallprobleme, begrenzte Ressourcen: Das sind die aktuellen Fragen für die künftige wirtschaftliche Entwicklung. „Wie eine gesunde Kreislaufwirtschaft nachhaltig wird“ ist denn auch das Thema beim nächsten Forum Mittelstand. Am Beispiel der Region Venlo geht es um die Frage, wie sich die Kreislaufwirtschaft entwickeln wird, welche Wertschöpfung mit welchen neuen Geschäftsmodellen sich daraus entwickeln wird und wie sich Design- und Entwicklungsprozesse von Produkten und Gebäuden verändern werden. Das Forum Mittelstand Niederrhein findet am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr in Räumen des Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor an der St. Töniser Straße 21 in Vorst statt.