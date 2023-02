Kreisentscheid beim Vorlesewettbewerb Sechstklässler lesen um die Wette

Es herrscht gespannte Stille in der Bücherei des Michael-Ende-Gymnasiums in St. Tönis. Luna Lüdtke aus Willich liest eine Passage aus der deutschen Übersetzung des Buchs „Keeper of the lost cities“ von Shannon Messenger. Dieses Fantasy-Buch hat sie sich für den Lesewettbewerb ausgesucht. Zunächst stellt sie in eigenen Worten den Inhalt vor. Dann liest sie drei Minuten lang. Flüssig und fehlerfrei. Im Dialog zwischen dem Mädchen Sophie und dem Elf Fitz betont sie die unterschiedlichen Stimmen, liest lebendig und spannend. Danach bekommt sie noch einen „Fremdtext“ zugeteilt, also eine Buchpassage, die sie nicht kennt. Entnommen ist sie dem Klassiker „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. Hieraus werden auch die weiteren Teilnehmer an diesem Morgen lesen. Auch diesen Text erfasst sie inhaltlich beim ersten Vorlesen und transportiert ihn sicher an ihre Zuhörer.