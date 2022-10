Öffentlicher Nahverkehr : Kreis Viersen will von ÖPNV-Förderung profitieren

Kreis Viersen will von ÖPNV-Förderung profitieren

Alle Städte und Gemeinden sollen von dem Programm profitieren. Im Bild: der Wilhelmplatz in Tönisvorst. Foto: Marc Schütz

Kreis Viersen Die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen bewirbt sich mit weiteren Partnern um die finanzielle Förderung des Bundes. Verbessert werden sollen unter anderem die Express-Bus-Linien und das On-Demand-Angebot.

Die Bundesregierung hat sich im Klimaschutzprogramm 2030 das Ziel gesetzt, die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu erhöhen. Hierzu wurde ein Förderprogramm aufgelegt, bei dem der Bund bis 2025 insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Auch der Kreis Viersen soll profitieren, weshalb sich die Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen im Verbund mit den im Kreis tätigen Verkehrsunternehmen sowie der Stadt Viersen am Aufruf zum Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ beteiligt.

Es wurde eine Projektskizze mit vier Teilprojekten erstellt und zur Förderung eingereicht. Die Projekte umfassen zum einen die Einrichtung eines kreisweiten ÖPNV-Angebotes, das auf Anforderung der Nutzer fährt (on demand), und zum anderen die Erweiterung der Express-Bus-Linien. Zudem soll die Anbindung der Busse an die Bahnhöfe der Bahnstrecke zwischen Venlo und Viersen verbessert werden. Dazu soll das Angebot vorhandener Linien verdichtet und ergänzt werden. Für alle Angebote sollen nur Fahrzeuge mit Wasserstoff- und Elektro-Antrieb angeschafft werden, um den Zielen aus der Klimastrategie Kreis Viersen gerecht zu werden. Auch ist die dazugehörige Ladeinfrastruktur einzurichten. „Die Teilprojekte sind so ausgerichtet, dass alle Kommunen im Kreis Viersen davon profitieren“, versichert die Kreisverwaltung.