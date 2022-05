Kreisbrandmeister Rainer Höckels warnt : Waldbrandgefahr ist derzeit groß

Kreis Viersen Der Kreisbrandmeister Rainer Höckels gibt Tipps zur Vermeidung von Waldbränden. 2020 hatte es in Niederkrüchten/Meinweg ein verheerendes Feuer gegeben.

Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und Menschen, die mit dem Auto in Waldgebieten unterwegs sind, sollten folgende Verhaltensweisen einhalten: Im Wald gilt Rauchverbot, auch sollten keine Zigaretten oder brennende Gegenstände in die Natur geworfen werden – auch nicht aus einem Fahrzeug. Schnell könne es zu einem Böschungsbrand am Straßenrand kommen, auch an der Autobahn, so Rainer Höckels. „Parken Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation daran entzündet.“ Er bittet darum zu beachten, dass das Parken in Natur- und Landschaftsschutzgebieten außerhalb der ausgewiesenen Parkflächen grundsätzlich verboten ist. „Grillen Sie in der Natur nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen. Respektieren Sie Verbote und die Vorgaben, die das Land Nordrhein-Westfalen macht“, appelliert der Kereisbrandmeister.