Seismische Messungen am Niederrhein Vibro-Trucks sind wieder unterwegs

Zum Konvoi gehören drei Messfahrzeuge, die einen Monat lang die geplanten Routen langsam abfahren. In festen Abständen halten sie an und schicken über eine hydraulisch absenkbare Rüttelplatte für ein bis drei Minuten Vibrationen in den Untergrund. Diese werden von den verschiedenen Gesteinsschichten unterschiedlich reflektiert und von den Geophonen erkannt. So muss nicht gebuddelt oder gebohrt werden, um zu sehen, wie der Untergrund bis in 3000 Meter Tiefe beschaffen ist. Wo sich die Messfahrzeuge gerade befinden, können Interessierte im Internet nachsehen: Der Geologische Dienst informiert auf seiner Seite und in den sozialen Medien täglich aktuell über den Fortschritt der Messungen.