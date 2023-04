Hitzeperioden und Starkregen im Kreis Viersen Stufe eins des Klimakonzepts wird jetzt umgesetzt

Stufe zwei des Klimafolgenanpassungskonzepts wird gerade ausgearbeitet und beruht auf einer Kooperation zwischen dem Kreis Viersen und den kreisangehörigen Kommunen. Im Fokus steht die konkrete Anpassung an die Klimafolgen in den Städten und Gemeinden. Zusätzlich wird mit weiteren Akteuren diskutiert, wie eine integrierte Anpassung an den Klimawandel im Kreisgebiet zukünftig abgestimmt werden kann. „Der Klimawandel ist in vollem Gange und wird sich in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich zuspitzen. Konkrete Projekte und Maßnahmen, um beispielsweise mit zunehmenden Trocken- und Hitzeperioden auf der einen und häufigerem Starkregen auf der anderen Seite besser umgehen zu können, sind bereits in der Ausarbeitung“, sagte Bernd Steinweg, Leiter des Amtes für Umweltschutz des Kreises Viersen.