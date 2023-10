Mitmachkarten im Kreis Viersen Mit Schwarmintelligenz gegen die Flut

Im Juli 2021, einen Tag, bevor es zur Hochwasserkatastrophe an der Ahr kam, in deren Folge mindestens 135 Menschen starben, sorgte der Starkregen auch im Kreis Viersen für Einsätze von Rettungskräften. So drohte ein Regenrückhaltebecken in der Willicher Münchheide überzulaufen, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk gelang es gerade noch, genügend Wasser abzupumpen, um Schäden an Häusern zu verhindern.