Projekt gegen den Hausärztemangel Medizin-Studenten hospitieren in Hausarzt-Praxen

Zum zweiten Mal absolvieren nun fünf Studierende der Universität Duisburg-Essen ein vierwöchiges Praktikum in allgemeinmedizinischen Praxen des Kreises Viersen. In diesem Jahr steht der Westkreis im Fokus des Projektes. Die Studierenden erhalten diesmal Einblicke in den Arbeitsalltag von Hausarztpraxen in Brüggen, Niederkrüchten, Nettetal und Schwalmtal. „Nachdem wir das Projekt Localhero bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich mit Hausarztpraxen aus Kempen, Viersen und Grefrath umgesetzt haben und die Universität Duisburg-Essen uns die Möglichkeit gegeben hat, auch in diesem Jahr teilzunehmen, nutzen wir diese Gelegenheit gerne, um angehenden Medizinerinnen und Medizinern den Westkreis als Wohn- und Arbeitsumfeld näherzubringen“, sagt Jens Ernesti, Gesundheitsdezernent des Kreises Viersen.