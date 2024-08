Zahlen für den Kreis Viersen In 582 Fällen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Einige Kommunen im Kreis Viersen haben eigene Jugendämter, im östlichen Kreisgebiet sind dies die Städte Kempen und Willich. Deren Anteil an den obigen Gesamtzahlen im Kreisgebiet stellen sich wie folgt dar: In Kempen gab es im Jahr 2023 in genau 100 Fällen einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. In acht Fällen stellte sich diese Einschätzung als akute Kindeswohlgefährdung heraus, in 13 als latente Gefährdung, in 42 Fällen lag zwar keine Kindeswohlgefährdung, wohl aber ein Hilfe- oder Unterstützungsbedarf vor. In 37 Fällen waren weder eine Gefährdung noch ein Hilfebedarf gegeben.