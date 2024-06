Unterwegs am Niederrhein Ausflugstipps für Kleine und Große

Boot fahren Wer als Familie gern aufs Wasser möchte, kann zum Hariksee fahren (Parkplatz vor dem Inselschlösschen in Schwalmtal, Harikseeweg 78). Die Hariksee-Marina verleiht Ruderboote, Tretboote, Kajaks und Kanadier, und fürs Stand-up-Paddling (SUP) erhält man hier auch die richtigen Boards. Wer es ruhiger mag, dreht eine Runde mit dem größeren Ausflugsboot „Patschel“ über den See. Mehr unter www.hariksee.com. Paddeltouren auf der Niers bietet seit vielen Jahren auch Hammans in Viersen-Süchteln an. Start ist an der Kanustation in Süchteln, von dort geht es nach Grefrath-Oedt, zur Langendonker Mühle in Grefrath-Vinkrath oder weiter nach Wachtendonk. Es gibt Kanadier, Kajaks, Schlauchboote und SUP-Boards, unter dem Motto „Paddel und Pedale“ geht es mit einem Leihfahrrad auch wieder zurück. Mehr unter www.hammans-freizeit.de.